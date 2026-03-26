Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області можна знайти через онлайн-платформу «Допомагай», де публікують оголошення про тимчасове проживання для людей, які були змушені залишити свої домівки, повідомляє Politeka.

Сервіс дозволяє швидко переглянути доступні варіанти та зв’язатися з власниками.

На платформі розміщують пропозиції з різних населених пунктів. Користувачі можуть ознайомитися з описом помешкань, умовами проживання та термінами перебування.

Одне з оголошень опубліковане у Бродівському районі на вулиці Шкільній. Там пропонують приватний будинок із трьома кімнатами, кухнею, ванною та санвузлом. На території є двір, господарські будівлі й город. Поруч працюють школа та дитячий садок, що зручно для родин із дітьми.

Інший варіант розташований у селі Желдець Кам’янка-Бузького району на вулиці Вишневій. Оселя має чотири кімнати, кухню та підключені комунікації — газ, воду й інтернет. Санвузол знаходиться на подвір’ї. Господарі готові прийняти жінку на будь-який період.

Фахівці зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Львівській області включає різні формати розміщення — від кімнат до окремих будинків. У більшості випадків житло має базові умови для проживання.

Переселенцям радять регулярно перевіряти нові оголошення на платформі, уточнювати деталі безпосередньо з власниками та домовлятися про умови проживання перед переїздом.

