Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области предлагают местные жители через онлайн-платформу «Допомагай», где публикуют объявления о временном проживании для людей, покинувших свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Сервис объединяет владельцев домов и тех, кто ищет убежища.

На сайте доступны разные варианты размещения. Пользователи могут просматривать описание жилья, узнавать условия проживания и контактировать с авторами объявлений.

Один из вариантов расположен в селе Потоки Жмеринского района. Там предлагается дом, построенный в 1987 году. У дома нет централизованного газоснабжения или водопровода, однако во дворе есть колодец, а отопление осуществляется печью.

В доме четыре комнаты, веранда, две летние кухни, хозяйственные постройки, погреб и земельный участок с садом. Такой вариант подойдет людям, которые готовы ухаживать за территорией и жить ближе к природе.

Еще одно предложение разместили в Виннице на улице Леси Украинки. Жилье рассчитано на женщин с детьми и имеет необходимые условия для временного проживания. По словам владельцев, дом принимает переселенцев с декабря и поддерживается в надлежащем состоянии.

Пользователи могут самостоятельно выбирать варианты с помощью фильтров на платформе. Для уточнения деталей работает горячая линия 0-800-332-238.

Волонтеры проверяют объявление вручную во избежание ошибочной информации. По их словам, бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области регулярно обновляется, поэтому переселенцам советуют следить за новыми предложениями и быстро связываться с владельцами.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области: названо место, где регулярно выдают помощь.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: как найти свой дом.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Виннице: горожанам рассказали о важных нововведениях.