Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області регулярно оновлюється, тому переселенцям радять стежити за новими пропозиціями.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області пропонують місцеві мешканці через онлайн-платформу «Допомагай», де публікують оголошення про тимчасове проживання для людей, які залишили свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Сервіс об’єднує власників осель та тих, хто шукає прихисток.

На сайті доступні різні варіанти розміщення. Користувачі можуть переглядати опис помешкань, дізнаватися умови проживання та контактувати з авторами оголошень.

Один із варіантів розташований у селі Потоки Жмеринського району. Там пропонують будинок, збудований у 1987 році. Оселя не має централізованого газопостачання чи водогону, однак на подвір’ї є криниця, а опалення здійснюється піччю.

У помешканні чотири кімнати, веранда, дві літні кухні, господарські споруди, погріб і земельна ділянка із садом. Такий варіант підійде людям, які готові доглядати територію та жити ближче до природи.

Ще одну пропозицію розмістили у Вінниці на вулиці Лесі Українки. Оселя розрахована на жінок із дітьми та має необхідні умови для тимчасового проживання. За словами власників, дім приймає переселенців ще з грудня і підтримується у належному стані.

Користувачі можуть самостійно обирати варіанти за допомогою фільтрів на платформі. Для уточнення деталей працює гаряча лінія 0-800-332-238.

Волонтери перевіряють оголошення вручну, щоб уникнути помилкової інформації. За їхніми словами, безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області регулярно оновлюється, тому переселенцям радять стежити за новими пропозиціями та швидко зв’язуватися з власниками.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: хто може розраховувати на збільшення виплат у 2026 році.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: що саме змінилося для пасажирів.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: з чим пов'язують ускладнення ситуації.