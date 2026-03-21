Для получения консультаций и уточнения деталей переселенцы могут обращаться за денежной помощью для ВПЛ в Полтавской области через официальные сервисы.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области в марте 2026 года будет предоставляться по обновленным правилам, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Размер ежемесячных выплат остался неизменным: взрослые получают 2 000 гривен, а дети и лица с инвалидностью по 3 000 гривен. Денежные средства начисляются одному уполномоченному члену семьи, который получает помощь для всех домочадцев.

Основное изменение касается дохода. Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2595 гривен, а максимальный среднемесячный доход на одного члена семьи - 10380 гривен. Именно этот показатель используется для определения права на денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области.

Расчет производят путем деления суммарного дохода всех членов семьи на количество лиц. Если показатель превышает предел, выплаты могут отказать или приостановить начисления.

Ранее отказанные семьи могут повторно подать заявление с учетом новых критериев. Выплаты марта рассчитаны на шесть месяцев и охватят как новых заявителей, так и тех, кто отвечает обновленным условиям.

Программа позволяет переселенцам поддерживать стабильный уровень доходов и частично возмещать расходы на проживание в сложных обстоятельствах.

Для консультаций и уточнения деталей переселенцы могут обращаться за помощью через официальные сервисы.

Эксперты советуют регулярно проверять доходы и актуальность данных в системах, чтобы выплаты поступали без перерывов и обеспечивали постоянную поддержку.

Дополнительно переселенцам рекомендуют хранить копии всех документов и своевременно сообщать об изменениях в семейном статусе или доходах во избежание задержек в начислении средств

Напомним, Politeka писала, Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области: как получить дополнительные выплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие подробности раскрыты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтавской области: как изменилась стоимость.

