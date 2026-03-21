Грошова допомога для ВПО у Полтавській області у березні 2026 року надаватиметься за оновленими правилами, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Розмір щомісячних виплат залишився незмінним: дорослі отримують 2 000 гривень, а діти та особи з інвалідністю — по 3 000 гривень. Кошти нараховуються одному уповноваженому члену сім’ї, який отримує допомогу для всіх домочадців.

Основна зміна стосується доходу. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень, а максимальний середньомісячний дохід на одного члена сім’ї — 10 380 гривень. Саме цей показник застосовують для визначення права на грошову допомогу для ВПО у Полтавській області.

Розрахунок проводять шляхом ділення сумарного доходу всіх членів родини на кількість осіб. Якщо показник перевищує ліміт, виплати можуть відмовити або призупинити нарахування.

Раніше відмовлені родини тепер можуть повторно подати заяву з урахуванням нових критеріїв. Виплати березня розраховані на шість місяців і охоплять як нових заявників, так і тих, хто відповідає оновленим умовам.

Програма дозволяє переселенцям підтримувати стабільний рівень доходів та частково покривати витрати на проживання у складних обставинах.

Для консультацій та уточнення деталей переселенці можуть звертатися за грошовою допомогою через офіційні сервіси.

Експерти радять регулярно перевіряти доходи та актуальність даних у системах, щоб виплати надходили без перерв і забезпечували постійну підтримку.

Додатково переселенцям рекомендують зберігати копії всіх документів і своєчасно повідомляти про зміни у сімейному статусі або доходах, щоб уникнути затримок у нарахуванні коштів.

Нагадаємо Politeka писала, Індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області: як отримати додаткові виплати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які подробиці розкрито.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Полтавській області: як змінилась вартість.