Доплаты для пенсионеров в Одесской области рассчитываются на основе сверхурочного трудового стажа и установленного прожиточного минимума, сообщает Politeka.

Пожилые граждане получают дополнительную надбавку , которая учитывает годы работы сверх нормы и позволяет повысить общую пенсию.

С 1 января 2026 года надбавка составляет 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год стажа сверх установленной нормы. Учитывая прожиточный минимум 2595 грн, доплата для пенсионеров в Одесской области равна 25,95 грн в год. Автоматический перерасчет производится для женщин со стажем более 30 лет и мужчин более 35 лет.

Если гражданин продолжает работать, сумма перечисляется после ухода на пенсию или при изменении прожиточного минимума. Ветераны труда также получают социальные льготы, в том числе освобождение от земельного налога, бесплатное протезирование зубов, первоочередное санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в пределах региона.

Статус ветерана труда предоставляется женщинам со стажем от 35 лет и мужчинам от 40 лет, достигшим пенсионного возраста. Кроме того, ветераны могут рассчитывать на первоочередной ремонт жилья, обеспечение твердым топливом и дополнительный неоплачиваемый отпуск.

На практике минимальная надбавка за пять лет сверхурочного стажа в 2026 году составляет не менее 129,75 грн.

Специалисты Пенсионного фонда советуют обращаться в органы социальной защиты для оформления статуса ветерана труда и сбора необходимых документов. Это позволяет получить все предусмотренные льготы и обеспечить дополнительный доход пожилых граждан.

Регулярное обновление информации и контроль начислений гарантируют, что доплаты для пенсионеров в Одесской области будут поступать без задержек и в полном объеме.

