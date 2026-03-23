Доплати для пенсіонерів в Одеській області розраховуються на основі понаднормового трудового стажу та встановленого прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Літні громадяни отримують додаткову надбавку, яка враховує роки роботи понад норму та дозволяє підвищити загальну пенсію.

З 1 січня 2026 року надбавка становить 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік стажу понад встановлену норму. Враховуючи прожитковий мінімум 2595 грн, доплата для пенсіонерів в Одеській області дорівнює 25,95 грн за рік. Автоматичний перерахунок проводиться для жінок зі стажем понад 30 років та чоловіків понад 35 років.

Якщо громадянин продовжує працювати, сума перераховується після виходу на пенсію або при зміні прожиткового мінімуму. Ветерани праці також отримують соціальні пільги, серед яких звільнення від земельного податку, безкоштовне протезування зубів, першочергове санаторно-курортне лікування та безплатний проїзд у межах регіону.

Статус ветерана праці надається жінкам зі стажем від 35 років та чоловікам від 40 років, які досягли пенсійного віку. Окрім цього, ветерани можуть розраховувати на першочерговий ремонт житла, забезпечення твердим паливом та додаткову неоплачувану відпустку.

На практиці мінімальна надбавка за п’ять років понаднормового стажу у 2026 році становить щонайменше 129,75 грн.

Спеціалісти Пенсійного фонду радять звертатися до органів соціального захисту для оформлення статусу ветерана праці та збору необхідних документів. Це дозволяє отримати усі передбачені пільги та забезпечити додатковий дохід для літніх громадян.

Регулярне оновлення інформації та контроль за нарахуваннями гарантують, що доплати для пенсіонерів в Одеській області надходитимуть без затримок і у повному обсязі.

Останні новини України:

