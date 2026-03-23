Доплати для пенсіонерів у Львівській області у 2026 році нараховуються автоматично для громадян, які досягли відповідного віку або мають статус ветерана війни, повідомляє Politeka.

Порядок призначення такої підтримки визначений законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Учасники бойових дій мають право на щомісячну надбавку у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Окрім цього, для них передбачена фіксована цільова грошова виплата — 40 гривень.

Якщо загальна сума забезпечення разом із усіма надбавками не досягає встановленого державою мінімуму, призначається адресна фінансова підтримка. Вона дозволяє довести підсумкову суму до необхідного рівня.

Окремі вікові категорії також мають право на щомісячні доплати. Громадяни віком від 70 до 74 років отримують 300 гривень, від 75 до 79 років — 456 гривень, а люди старші 80 років — 570 гривень.

Такі нарахування здійснюються автоматично, без подання додаткових заяв, але лише за умови, що загальний обсяг щомісячного забезпечення не перевищує 10 340,35 гривні.

Особлива увага приділяється людям старшого віку, які проживають самостійно та потребують постійної сторонньої підтримки. Для них передбачена окрема державна надбавка приблизно у 1 038 гривень щомісяця.

Щоб оформити таку виплату, необхідно отримати медичний висновок про потребу у догляді та звернутися до органів Пенсійного фонду з відповідною заявою. Саме таким чином доплати для пенсіонерів у Львівській області допомагають забезпечити додаткову фінансову підтримку громадянам поважного віку.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Львівській області: цінники на базові товари різко змінилися.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Ужгороді: як містяни реагують на нові тарифи.