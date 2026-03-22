Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області вплине на щомісячні витрати домогосподарств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області обговорюють у місті Охтирка після появи пропозицій щодо перегляду вартості водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Про намір змінити розцінки повідомили на сайтах міської ради та підприємства, яке надає відповідні послуги.

Ініціатором перегляду виступило ТОВ «Водоторгприлад». Компанія подала до Охтирської міської ради офіційні заяви із розрахунками нових показників для 2026 року.

Згідно з поданими документами, пропонується встановити плату за централізоване водопостачання на рівні 47,63 гривні за кубічний метр з урахуванням ПДВ.

Окремо дочірнє підприємство «Водоочистка», яке входить до структури компанії, звернулося з пропозицією переглянути плату за водовідведення. Запропонований показник становить 60,23 гривні за один кубометр із податком на додану вартість.

Мешканці можуть висловити свої зауваження або пропозиції щодо змін. Прийом звернень триває протягом семи календарних днів від моменту оприлюднення інформації.

Подати звернення можна особисто за адресою: місто Охтирка, вулиця Ярославського, 15, або на електронну пошту підприємства. Після завершення обговорення відповідні органи розглянуть пропозиції та ухвалять остаточне рішення.

Очікується, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області може бути запроваджене після аналізу отриманих звернень і погодження нових розрахунків.

У разі затвердження нових розрахунків підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області вплине на щомісячні витрати домогосподарств, тому остаточне рішення ухвалюватимуть після розгляду всіх пропозицій мешканців.

Останні новини України:

