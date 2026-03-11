Графіки відключення світла у Рівненській області на 12 березня пов’язані з обслуговуванням та модернізацією мереж.

У Рівненській області на 12 березня заплановані тимчасові відключення світла у зв’язку з проведенням профілактичних та технічних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Як зазначають у пресслужбі «Рівнеобленерго», оприлюднено детальний перелік адрес, де цього дня електропостачання буде тимчасово припинено.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 12 березня пов’язані з обслуговуванням та модернізацією мереж, а також проведенням інших профілактичних заходів, спрямованих на підвищення стабільності та надійності електропостачання в регіоні. Це дозволяє своєчасно підготуватися до можливих перебоїв і спланувати щоденні справи без зайвих незручностей.

З 9 до 17 години будуть вимикати світло в селі Зірне. Знеструмлення будуть тривати в будинках, що знаходяться на вулицях:

Волошкова 22

Котляревського 22А, 26, 28, 4

Котляревського пров. 3, 5, 6

Польова 1, 2, 24

Шкільна 37

Яблунева 20

Село Біла Криниця також чекають тривалі вимкнення. З 9 до 17 години електрики не буде в будинках, що знаходяться на вулицях:

Калинова — 1, 3, 5, 9

Квітнева — 20, 22, 26, 28, 29, 29Б, 29А, 36

Лугова-1 — 1, 7

Поліська — 1, 1А

Садова — 7, 39

Свободи — ділянка 32

Масив «Київський» — 14, 151В, 151-А, 19, 197/1, 197/2, 198, 198/2, 198/3, 19А, 21, 52А, 68, ділянка 25, ділянка 20, ділянка 24, ділянка 52, ділянка 63

Садовий масив «Криниченька-2» — 130-Б, 130-Г

З 9 до 17 години зникне світло в населеному пункті Бронники. Електрики не буде в будинках, що розташовані за адресами:

Б. Хмельницького — 7, 9, 9А, 11, 13, 15

Тиха — 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15

Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 39

У населеному пункті Шубків з 9:00 до 17:00 тимчасово відключать електропостачання. Світло не буде в будинках за визначеними адресами:

1 Травня — 3, 10, 12, 16, 29, 33, 35

Грушевського — 1, 2, 3, 10, 12, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 7, 8, 9, 9А

Шевченка — 2, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 59-А, 6, 7, 8.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: яке рішення ухвалено щодо нових цін.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: як змінилися суми в платіжках.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду в Рівному: які саме зміни вводяться.