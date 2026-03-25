Урожай прошлого года оказался одним из самых слабых за четверть века, что привело к дефициту продуктов в Одессе.

Дефицит продуктов в Одессе сейчас охватил популярный товар, который часто покупают украинцы для приготовления блюд, сообщает Politeka.net.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой подтвердил, что не хватает круп из-за одного из самых низких показателей урожайности за последние 25 лет.

Спрос на гречку остается стабильным, но внутреннее производство не покрывает потребности рынка. Урожай прошлого года оказался одним из самых слабых за четверть века, уступая лишь результатам 2019 года. Фактически объемы производства вернулись к уровню, когда страна уже сталкивалась с нехваткой этой культуры.

Эксперт объяснил, что в нынешних условиях компенсировать дефицит можно только импортом. Ранее основными поставщиками были Россия, Китай и Украина. Теперь Россия осталась единственным активным экспортером, Китай преимущественно импортирует, а у Украины нет достаточных ресурсов для выхода на внешние рынки.

Прямые поставки из России заблокированы из-за полномасштабной войны. В то же время, существуют альтернативные маршруты: гречка может поступать через Казахстан в рамках соглашения о свободной торговле. Громовой уточнил, что продукция Алтайского края, который обеспечивает около половины российского производства, перерабатывается на предприятиях вблизи границы и уже как казахстанская поставляется на украинский рынок.

По оценкам специалиста, импорт частично сдержит рост цен. Ожидается, что стоимость гречихи будет колебаться в пределах 60–90 гривен за килограмм в зависимости от рыночной ситуации, что поможет частично смягчить последствия дефицита продуктов в Одессе.

Источник: AgroReview

