Торішній урожай виявився одним із найслабших за чверть століття, що привело до дефіциту продуктів в Одесі.

Дефіцит продуктів в Одесі зараз охопив популярний товар, який українці часто купують для приготування страв, повідомляє Politeka.net.

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий підтвердив, що бракує крупи через один із найнижчих показників урожайності за останні 25 років.

Попит на гречку залишається стабільним, але внутрішнє виробництво не покриває потреби ринку. Торішній урожай виявився одним із найслабших за чверть століття, поступаючись лише результатам 2019 року. Фактично обсяги виробництва повернулися до рівня, коли країна вже стикалася з нестачею цієї культури.

Експерт пояснив, що в нинішніх умовах компенсувати дефіцит можна лише імпортом. Раніше основними постачальниками були Росія, Китай та Україна. Тепер Росія залишилася єдиним активним експортером, Китай переважно імпортує, а Україна не має достатніх ресурсів для виходу на зовнішні ринки.

Прямі поставки з Росії заблоковані через повномасштабну війну. Водночас існують альтернативні маршрути: гречка може надходити через Казахстан у межах угоди про вільну торгівлю. Громовий уточнив, що продукція з Алтайського краю, який забезпечує близько половини російського виробництва, переробляється на підприємствах поблизу кордону і вже як казахстанська постачається на український ринок.

За оцінками фахівця, імпорт частково стримає зростання цін. Очікується, що вартість гречки коливатиметься в межах 60–90 гривень за кілограм залежно від ринкової ситуації, що допоможе частково пом’якшити наслідки дефіциту продуктів в Одесі.

Джерело: AgroReview

