Подорожание продуктов в Запорожье в последнее время стало заметно для местных жителей, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание продуктов в Запорожье было зафиксировано на официальном сайте Минфина, сообщает Politeka.

Согласно данным ресурса, подорожание продуктов в Запорожье заметно в нескольких сегментах.

Так, средняя цена на грудную свинину в феврале 2026 года составляла 210,69 грн за килограмм, тогда как в марте она колеблется от 202,80 грн в Metro до 229,00 грн в Megamarket.

Кефир Крестьянский 2,5% также добавил расходы потребителям: средний ценник в феврале был 62,36 грн за 950 мл, а в марте варьируется от 58,50 грн у Auchan до 86,50 грн у Metro.

Кроме этого, бананы выросли в цене со средней 69,17 грн. до 74,22 грн. за килограмм, тогда как в магазинах стоимость колеблется от 70,50 грн. до 79,90 грн.

Основные факторы, повлиявшие на подорожание продуктов в Запорожье, остаются похожими на общеукраинские тенденции.

Война сокращает поголовье скота и птицы, что увеличивает стоимость мяса и яиц. Логистические проблемы увеличивают затраты на транспортировку.

А нестабильность энергоснабжения заставляет производителей использовать генераторы и учитывать более дорогой газ для теплиц.

Дополнительно, инфляция и колебания курса доллара влияют на цены импортных составляющих продуктов и кормов, а также затраты производителей на электроэнергию и заработную плату.

Эксперты подчеркивают, что поднятие ценников носит комплексный характер и объясняется одновременным влиянием экономических, логистических и энергетических факторов.

Для местных жителей это означает необходимость внимательно следить за ценниками, сравнивать предложения в разных сетях и планировать покупки.

