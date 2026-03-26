Подорожчання продуктів у Запоріжжі останнім часом стало помітним для місцевих жителів, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі зафіксували на офіційному сайті Мінфіну, повідомляє Politeka.

Згідно з даними ресурсу, подорожчання продуктів у Запоріжжі помітне у кількох сегментах.

Так, середня ціна на свинину грудинку у лютому 2026 року становила 210,69 грн за кілограм, тоді як у березні вона коливається від 202,80 грн у Metro до 229,00 грн у Megamarket.

Кефір Селянський 2,5% також додав витрат споживачам: середній цінник у лютому був 62,36 грн за 950 мл, а у березні варіюється від 58,50 грн у Auchan до 86,50 грн у Metro.

Окрім цього, банани зросли в ціні з середньої 69,17 грн до 74,22 грн за кілограм, тоді як у магазинах вартість коливається від 70,50 грн до 79,90 грн.

Основні фактори, що вплинули на подорожчання продуктів у Запоріжжі, залишаються схожими на загальноукраїнські тенденції.

Війна скорочує поголів’я худоби та птиці, що підвищує вартість м’яса та яєць. Логістичні проблеми збільшують витрати на транспортування.

А нестабільність енергопостачання змушує виробників використовувати генератори та враховувати дорожчий газ для теплиць.

Додатково, інфляція та коливання курсу долара впливають на ціни імпортних складових продуктів і кормів, а також на витрати виробників на електроенергію та заробітну плату.

Експерти підкреслюють, що підняття цінників має комплексний характер і пояснюється одночасним впливом економічних, логістичних та енергетичних факторів.

Для місцевих жителів це означає необхідність уважно стежити за цінниками, порівнювати пропозиції в різних мережах і планувати покупки.

