Подорожание продуктов в Одессе оказало большое влияние на бюджет горожан в первые недели марта 2026 года, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание продуктов в Одессе стало заметно на основных группах товаров, сообщает Politeka.

Явное подорожание продуктов в Одессе демонстрируют последние данные с официального сайта Минфина.

В частности, говядина гуляш весом 1 кг в Megamarket выросла до 490,00 грн., тогда как в Metro ее стоимость колеблется на уровне 323,89 грн., а Novus предлагает товар за 399,00 грн.

Среднемесячная цена по магазинам в феврале 2026 года составляла 389,36 грн., что свидетельствует о росте стоимости более чем на 100 грн. в некоторых торговых сетях.

Эта тенденция к подорожанию продуктов в Одессе охватила не только мясные позиции, но и молочные товары, традиционно входящие в ежедневный рацион.

Цены на сыр кисломолочный Просто наше 9% весом 300 гр в Megamarket подскочили до 105,40 грн, в Metro его можно приобрести за 95,00 грн, а в Novus – за 99,99 грн.

По сравнению с февралем, средняя цена 99,12 грн демонстрирует рост, который ощутят преимущественно домохозяйства с ограниченным бюджетом.

Не обошла волна поднятия ценников и бакалея: пшено в среднем стоит 48,70 грн за килограмм, в то время как в феврале 2026 года его средняя цена составляла 36,46 грн.

Такое повышение ценников эксперты связывают с комплексом факторов. Основной причиной называют последствия войны, которые уменьшили поголовье скота и птицы, а значит, повлияли на цены на мясо и яйца.

Дополнительно значительную роль играет логистика: рост расходов на транспортировку и риски доставки продукции усложняют ситуацию. Энергетические проблемы также повлияли на ценовую динамику.

Экономические факторы подталкивают цены еще больше. Общая инфляция, колебания курса доллара и высокие затраты на корма, электроэнергию и заработную плату способствуют формированию повышенных цен на базовые товары.

