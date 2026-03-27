Подорожчання продуктів в Одесі відчутно вплинуло на бюджет містян у перші тижні березня 2026 року, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання продуктів в Одесі стало помітним на основних групах товарів, повідомляє Politeka.

Явне подорожчання продуктів в Одесі демонструють останні дані з офіційного сайту Мінфіну.

Зокрема, яловичина гуляш вагою 1 кг у Megamarket виросла до 490,00 грн, тоді як у Metro її вартість коливається на рівні 323,89 грн, а Novus пропонує товар за 399,00 грн.

Середньомісячна ціна по магазинах у лютому 2026 року складала 389,36 грн, що свідчить про зростання вартості більш ніж на 100 грн у деяких торгових мережах.

Ця тенденція до подорожчання продуктів в Одесі охопила не лише м'ясні позиції, але й молочні товари, які традиційно входять до щоденного раціону.

Ціни на сир кисломолочний Простонаше 9% вагою 300 гр у Megamarket підскочили до 105,40 грн, у Metro його можна придбати за 95,00 грн, а в Novus – за 99,99 грн.

Порівняно з лютим середня ціна 99,12 грн демонструє зростання, яке відчують переважно домогосподарства з обмеженим бюджетом.

Не оминула хвиля підняття цінників і бакалію: пшоно в середньому коштує 48,70 грн за кілограм, у той час як у лютому 2026 року його середня ціна складала 36,46 грн.

Таке підняття цінників експерти пов’язують із комплексом факторів. Основною причиною називають наслідки війни, що зменшили поголів'я худоби та птиці, а отже вплинули на ціни на м'ясо та яйця.

Додатково значну роль відіграє логістика: зростання витрат на транспортування та ризики доставки продукції ускладнюють ситуацію. Енергетичні проблеми також вплинули на цінову динаміку.

Економічні чинники підштовхують ціни ще більше. Загальна інфляція, коливання курсу долара та високі витрати на корми, електроенергію і заробітну плату сприяють формуванню підвищених цін на базові товари.

Останні новини України:

