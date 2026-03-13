Подорожчання проїзду в Києві набуде чинності з 14 березня, повідомляє Politeka.

Про подорожчання проїзду проінформували в офіційному Телеграм-каналі громадської організації "Пасажири Києва". Йдеться про маршрутку №434, де вартість квитка підніметься до 20 грн.

Приватні перевізники останній раз змінювали ціну у 2022 році, коли тариф зріс з 10-12 грн до 15 грн. У січні цього року квиток у міській маршрутці №556 тимчасово піднімався до 20 грн, але перевізник швидко повернув стару вартість.

Активісти пов’язують нинішнє підвищення з різким підняттям цінників на дизельне паливо за минулий тиждень. Це безпосередньо впливає на витрати компаній.

Активісти ГО "Пасажири Києва" зазначають, що в більшості українських міст тарифи у комунальному та приватному транспорті вже переглянули наприкінці 2024 – на початку 2025 років.

Київські перевізники довго утримували ціну 15 гривень через ризик втратити пасажирів, які могли обирати комунальний транспорт за 6,5-8 грн.

За словами активістів, приватні компанії не готові працювати в збиток, однак якість послуг при цьому не підвищиться. Пасажири фактично муситимуть звикати до подорожчання проїзду, без покращень комфорту чи безпеки перевезень.

Водночас експерти наголошують, що поточні тарифи на комунальний транспорт у столиці залишаються низькими і давно потребують перегляду.

Окремо варто згадати, що зростання вартості квитка спостерігається і поза межами столиці. Наприклад, на маршруті Житомир –Київ– Житомир перевізник «Еліт-авто плюс» встановив тариф у 350 грн за поїздку.

Це на 50 грн більше попередньої ціни. У Житомирі деякі приватні автобуси оголосили про збільшення вартості з 7 березня 2026 року.

