Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области и в дальнейшем будет предоставляться в первую очередь социально уязвимым категориям и людям с официальным доходом.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет поступать переселенцам без подачи дополнительных заявлений, однако часть получателей может потерять поддержку по истечении установленного срока, сообщает Politeka.

О порядке начислений информируют местные органы социальной защиты. По их данным, базовая схема выплат остается в силе, но действуют определенные правила продления финансирования.

Ежемесячная сумма составляет 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для ребенка или лица с инвалидностью. Денежные средства назначают на период шесть месяцев, после чего начисление прекращают для тех, кто не подпадает под условия дальнейшей поддержки.

Автоматическое продолжение предусмотрено для ряда социально уязвимых категорий. К ним относятся пенсионеры с доходом до 9444 гривен, люди с инвалидностью I–II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольные малыши, сироты и дети без родительской опеки, а также приемные семьи и детские дома семейного типа.

Важным критерием остается среднемесячный доход. На одного члена семьи он не должен превышать 10380 гривен. Если показатель больше, начисления могут быть приостановлены.

Отдельно предусмотрена поддержка для людей, имеющих официальную занятость или зарегистрированных в качестве предпринимателей. В таком случае также могут насчитывать 2000 гривен ежемесячно при непрерывной деятельности не менее полугода.

Проверка данных осуществляется автоматически через государственные реестры Пенсионного фонда. Подавать дополнительные заявления или обращаться в учреждения не нужно.

Специалисты отмечают, что денежная помощь для ВПЛ в Одесской области и в дальнейшем будет предоставляться в первую очередь социально уязвимым категориям и людям с официальным доходом.

Переселенцам советуют периодически проверять свои данные и сообщать об изменениях в семейном или финансовом состоянии, чтобы избежать проблем с начислением выплат.

Источник: Напенсії.

Последние новости Украины:

