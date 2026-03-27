Грошова допомога для ВПО в Одеській області і надалі надаватиметься насамперед соціально вразливим категоріям та людям з офіційним доходом.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області надходитиме переселенцям без подання додаткових заяв, однак частина отримувачів може втратити підтримку після завершення встановленого терміну, повідомляє Politeka.

Про порядок нарахувань інформують місцеві органи соціального захисту. За їхніми даними, базова схема виплат залишається чинною, але діють визначені правила продовження фінансування.

Щомісячна сума становить 2000 гривень для дорослої людини та 3000 гривень для дитини або особи з інвалідністю. Кошти призначають на період шість місяців, після чого нарахування припиняють для тих, хто не підпадає під умови подальшої підтримки.

Автоматичне продовження передбачене для низки соціально вразливих категорій. До них належать пенсіонери з доходом до 9444 гривень, люди з інвалідністю I–II групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжкохворі малюки, сироти та діти без батьківського піклування, а також прийомні родини і дитячі будинки сімейного типу.

Важливим критерієм залишається середньомісячний дохід. На одного члена родини він не повинен перевищувати 10 380 гривень. Якщо показник більший, нарахування можуть призупинити.

Окремо передбачена підтримка для людей, які мають офіційну зайнятість або зареєстровані як підприємці. У такому випадку також можуть нараховувати 2000 гривень щомісяця за умови безперервної діяльності щонайменше пів року.

Перевірка даних здійснюється автоматично через державні реєстри Пенсійного фонду. Подавати додаткові заяви або звертатися до установ не потрібно.

Фахівці зазначають, що грошова допомога для ВПО в Одеській області і надалі надаватиметься насамперед соціально вразливим категоріям та людям з офіційним доходом.

Переселенцям радять періодично перевіряти власні дані та повідомляти про зміни у сімейному чи фінансовому стані, щоб уникнути проблем із нарахуванням виплат.

Джерело: Напенсії.

