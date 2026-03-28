Доплаты для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году начисляются на основе сверхурочного трудового стажа и действующего прожиточного минимума, сообщает Politeka.

О новых выплатах для региона сообщили на официальном портале Пенсионного фонда Украины. Информация содержит условия получения надбавок и порядок их начисления.

С 1 января надбавка рассчитывается как 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год работы сверх установленной нормы. При прожиточном минимуме 2595 грн это составляет 25,95 грн ежемесячно за каждый дополнительный год стажа.

Женщины со стажем более 30 лет и мужчины старше 35 лет получают выплаты автоматически. Если гражданин продолжает работать после ухода на пенсию или изменяется прожиточный минимум, перерасчет проводят по новым условиям.

Ветераны труда имеют дополнительные льготы: бесплатное зубное протезирование, расширенный доступ к медицинским услугам и приоритетное санаторно-курортное лечение. Для получения льгот необходимо оформить удостоверение через органы социальной защиты.

Статус ветерана труду предоставляет еще ряд привилегий: бесплатный проезд в общественном транспорте области, первоочередной ремонт жилья и обеспечение твердым топливом в зимний период.

Минимальная надбавка за пять лет сверхурочного стажа в 2026 году составляет не менее 129,75 грн. Такие выплаты помогают финансово поддержать пенсионеров и обеспечивают дополнительные социальные гарантии.

Именно доплаты для пенсионеров в Харьковской области позволяют стабилизировать доходы пожилых людей и повысить уровень их жизни, обеспечивая доступ к важным услугам и социальным ресурсам.

