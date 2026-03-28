Доплати для пенсіонерів в Харківській області у 2026 році нараховуються на основі понаднормового трудового стажу та чинного прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Про нові виплати для регіону повідомили на офіційному порталі Пенсійного фонду України. Інформація містить умови отримання надбавок та порядок їх нарахування.

З 1 січня надбавка розраховується як 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік роботи понад встановлену норму. При прожитковому мінімумі 2 595 грн це становить 25,95 грн щомісяця за кожен додатковий рік стажу.

Жінки зі стажем понад 30 років та чоловіки понад 35 років отримують виплати автоматично. Якщо громадянин продовжує працювати після виходу на пенсію або змінюється прожитковий мінімум, перерахунок проводять за новими умовами.

Ветерани праці мають додаткові пільги: безкоштовне зубне протезування, розширений доступ до медичних послуг та пріоритетне санаторно-курортне лікування. Для отримання пільг потрібно оформити посвідчення через органи соціального захисту.

Статус ветерана праці надає ще ряд привілеїв: безплатний проїзд у громадському транспорті області, першочерговий ремонт житла та забезпечення твердим паливом у зимовий період.

Мінімальна надбавка за п’ять років понаднормового стажу у 2026 році становить щонайменше 129,75 грн. Такі виплати допомагають фінансово підтримати пенсіонерів та забезпечують додаткові соціальні гарантії.

Саме доплати для пенсіонерів у Харківській області дозволяють стабілізувати доходи літніх людей і підвищити рівень їхнього життя, забезпечуючи доступ до важливих послуг і соціальних ресурсів.

