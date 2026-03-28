Работа для пенсионеров в Одесской области представлена ​​разными вакансиями в сфере услуг, торговли и недвижимости, сообщает Politeka.

Самые горячие варианты работы для пенсионеров в Одесской области мы нашли на платформе work.ua. О самой высокооплачиваемой должности читайте напоследок.

Одним из предложений является вакансия кондитера оформителя в Gagarinn Food Hub, расположенном по адресу ул. Аркадийское плато, 5Б в районе Аркадии.

Заведение входит в комплекс Gagarinn Kids, занимающий площадь около 6000 квадратных метров. В центре есть батутная зона, горки, лабиринты, мастер-классы и тематические шоу для детей, а для взрослых обустроено семейное кафе и отдельные комнаты для празднования детских событий.

Работнику предлагают заниматься сборкой и оформлением тортов, преимущественно в детской тематике, готовить декоративные элементы для десертов и поддерживать чистоту.

За одну смену обещают ставку 1200 грн и процент от выручки кухни, что может составить примерно 1400–1500 грн в день. График предусматривает режим 4/2 с 08:00 до 20:00.

Еще одно предложение предполагает работу для пенсионеров в Одесской области водителем-экспедитором. Работодатель ищет кандидата с категориями водительских прав В и С.

Здесь – пятидневный график, и кандидат должен доставлять продукты питания по Одессе и региону. Заработная плата составляет от 35000 до 40000 грн.

В то же время есть вакансии и в сфере недвижимости. Агентство "Юриспрудент, АН" предлагает должность менеджера по продажам новостроек с заработной платой от 60 000 до 160 000 грн.

Работнику необходимо консультировать клиентов по объектам недвижимости с базы компании, помогать выбирать условия купли или продажи, организовывать показы квартир и сопровождать сделки до завершения.

