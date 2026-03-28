Робота для пенсіонерів в Одеській області залишається актуальною темою для багатьох жителів регіону, тож рзповідаємо про це більше.

Робота для пенсіонерів в Одеській області представлена різними вакансіями у сфері послуг, торгівлі та нерухомості, повідомляє Politeka.

Найгарячіші варіанти роботи для пенсоінерів в Одеській області ми знайшли на платформі work.ua. Про найбільш високооплачувану посаду читайте вкінці.

Однією з пропозицій є вакансія кондитера оформлювача у Gagarinn Food Hub, що розташований за адресою вул. Аркадійське плато, 5Б у районі Аркадії.

Заклад входить у комплекс Gagarinn Kids, який займає площу близько 6000 метрів квадратних. У центрі є батутна зона, гірки, лабіринти, майстер класи та тематичні шоу для дітей, а для дорослих облаштоване сімейне кафе та окремі кімнати для святкування дитячих подій.

Працівнику пропонують займатися складанням і оформленням тортів, переважно у дитячій тематиці, готувати декоративні елементи для десертів та підтримувати чистоту.

За одну зміну обіцяють ставку 1200 грн та відсоток від виторгу кухні, що у підсумку може становити приблизно 1400–1500 грн за день. Графік передбачає режим 4/2 з 08:00 до 20:00.

Ще одна пропозиція передбачає роботу для пенсіонерів в Одеській області водієм-експедитором. Роботодавець шукає кандидата з категоріями водійських прав В і С.

Тут - п’ятиденний графік, і кандидат має доставляти продукти харчування по м.Одесі та регіону. Заробітна плата становить від 35 000 до 40 000 грн.

Водночас, є вакансії й у сфері нерухомості. Агентство "Юриспрудент, АН" пропонує посаду менеджера з продажу новобудов із заробітною платою від 60 000 до 160 000 грн.

Працівнику необхідно консультувати клієнтів щодо об’єктів нерухомості з бази компанії, допомагати обирати умови купівлі чи продажу, організовувати покази квартир та супроводжувати угоди до завершення.

