Завершення опалювального сезону у Миколаївській області у 2026 році не буде прив’язане до конкретної дати, повідомляє Politeka.net.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба пояснив, що держава має достатні запаси палива, щоб система теплопостачання могла працювати стільки, скільки буде потрібно. При несприятливих погодних умовах подачу тепла можуть продовжити навіть до середини квітня.

«Ми маємо ресурси, щоб завершувати опалювальний сезон не за календарем, а відповідно до температурного режиму. За потреби система може працювати і до 15 квітня», — зазначив урядовець.

Енергетики нагадують, що понад 96% житлових будинків оснащені тепловими лічильниками. Це дозволяє мешканцям контролювати подачу тепла та регулювати витрати на опалення.

Якщо температура на вулиці піднімається вище +6…+8 °C, мешканці можуть тимчасово перекрити засувку на вводі тепломережі вдень, а ввечері відкрити її знову. Такий режим допомагає підтримувати комфортну температуру вночі і водночас економити енергію. Спеціалісти наголошують: арматура має бути або повністю відкрита, або закрита — часткове перекриття не допускається.

Через потепління вдень, коли у містах температура сягає +15 °C, теплопостачальні підприємства вже коригують роботу котелень. Це дозволяє уникнути перегріву квартир і раціонально використовувати ресурси.

У Миколаєві параметри теплоносія вдень знижують до мінімуму або тимчасово припиняють подачу тепла. Ввечері та вночі, коли температура падає, систему знову підвищують, щоб забезпечити комфорт у житлових приміщеннях.

Також влада наголошує, що поступове завершення опалювального сезону 2026 у Миколаївській області дозволяє мешканцям планувати витрати та підтримувати комфорт у будинках до остаточного відключення тепла.

Джерело: РБК-Україна.

Останні новини України:

