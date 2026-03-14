Подорожчання проїзду в Житомирі набирає чинності з понеділка, 16 березня, і стосується як електротранспорту, так і автобусних перевезень, пише Politeka.net.

Рішення про зміни ухвалили на позачерговому засіданні міськвиконкому 13 березня.

Згідно з новими тарифами, електротранспорт: транспортна картка — з 10 грн на 12 грн, банківська картка — з 12 грн на 14 грн, для дітей — з 5 грн на 7 грн. Автобусні перевезення: транспортна картка — з 15 грн на 18 грн, банківська картка — з 15 грн на 18 грн, пенсіонери та люди з 3 групою інвалідності — з 9 грн на 10 грн, діти — з 7 грн на 10 грн. Місячні проїзні залишаються без змін: учнівський — 100 грн, студентський — 200 грн, звичайний — 400 грн.

Заступник міського голови Олександр Шевчук пояснив, що підвищення тарифів пов’язане зі зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та енергоресурси.

«У 2025 році електроенергію закуповували за середньою ціною 9,55 грн, зараз — близько 16,81 грн, а офіційна ціна на сайті Міністерства фінансів — 74 грн. Коригування тарифів — вимушений крок через складну ситуацію на ринку», — зазначив Шевчук.

Міська рада також звернулася до оператора автоматизованої системи оплати проїзду з проханням зменшити відсоток за послуги, щоб знизити витрати комунального підприємства та перевізників.

Перевізники спочатку просили більшу ціну через різке підвищення вартості пального на 36,4%.

«Ми були змушені просити 20 грн за картку і 25 грн за готівку. Автобуси випускали економні, щоб перевезти дітей до школи, дорослих на роботу та забезпечити основні маршрути», — говорить Аркадій Савіцький.

Як зазначає керівник ТОВ «Сав-транс» Дмитро Місюра, у порівнянні з іншими містами, тарифи в Житомирі залишаються нижчими: «В Одесі проїзд коштує навіть 30 грн, у нас — 18 грн за картку. Витрати на податки та страхування транспорту постійно зростають».

Подорожчання проїзду в Житомирі торкається всіх пасажирів комунального та автобусного транспорту, крім місячних проїзних, а перевізники закликають пасажирів планувати поїздки заздалегідь.

