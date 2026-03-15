ДТЕК оголосив про нові графіки відключення світла для деяких населених пунктів Одеської області на понеділок, 16 березня 2026 року.

Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на 16 березня 2026 року на час проведення планових робіт в електромережах, пише Politeka.

У межах Василівської територіальної громади в Одеській області, за даними ДТЕК, 16 березня графіки відключення світла будуть застосовувати із 9:00 до 17:00 в таких населених пунктах:

Калчева (вул. Бундєва Мінко, Касапська, Миру, Молодіжна, Степова, Центральна, Лісова, Спортивна, Шкільна, Садова, пров. Зелений, Бессарабський, Болгарський);

Голиця (Степова, Зелена, Виноградна, Кара Маринська, Шкільна, Річкова);

Баннівка (Бессарабська).

На території Куяльницької громади планові знеструмлення відбуватимуться з 8:00 до 19:00 у с. Соболівка по вулиці Польова, а з 8:00 до 18:00 – у с. Петрівка, Вестерничани, Вишневе (вул. Центральна), Качурівка (Центральна), Федорівка (Шкільна, Тумачівська), повідомляє Politeka.

У місті Чорноморськ в Одеській області локальний графік відключення світла 16 березня діятиме з 8 до 17 години для будинків по вулиці Захисників України та проспекту Миру.

Крім того, в понеділок із 8 до 17 години знеструмлення відбуватимуться в с. Кароліно-Бугаз для будинків у провулку 2-й Приморський, а також частково для мешканців с. Олександрівка Курісовської територіальної громади. В селі Курісове обмеження електропостачання діятиме з 8:00 до 18:00 по вул. Петрівка.

Останні новини України:

