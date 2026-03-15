Обленерго попереджає мешканців Полтавської області про нові графіки відключення світла на понеділок, 16 березня 2026 року.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у деяких населених пунктах Полтавської області 16 березня 2026 можливі локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема тимчасові перерви в електропостачанні в понеділок можливі на території Петрівсько-Роменської сільської громади в Полтавській області. Там, за даними обленерго, графіки відключення світла 16 березня можуть діяти в період із 8:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Березова Лука (для деяких будинків по вулицях Миру, Садова, Дружби, Першовтравнева, Братів Троянів, Набережна, Цюмівка);

Петрівка-Роменська (Качанівська, Космонавтів, Нафтовиків).

Також локальні графіки відключення світла в Полтавській області 16 березня 2026 року торкнуться Чорнухинської селищної територіальної громади, повідомляє Politeka. На час проведенн робіт із технічного обслуговування електромереж із 9:00 до 15:00 можливі часткові знеструмлення в деяких селах:

Кізлівка (вул. Лісна, пров. Лісний);

Гільці (вул. Білозубова, Сковороди, Шевченка, Шкільна, пров. Шкільний).

Загалом, за даними "Укренерго", враховуючи погодні умови, мешканців просять за можливості перенести використання потужних електроприладів на денні години – з 11:00 до 16:00, коли найефективніше працюють сонячні електростанції.

