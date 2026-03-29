Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области остается частью государственной системы поддержки украинцев.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предусматривает несколько видов поддержки, в том числе ежемесячные выплаты на проживание и компенсацию расходов на аренду жилья, сообщает Politeka.

В Национальной социальной сервисной службе объясняют, что люди, впервые получившие статус внутренне перемещенного лица, могут рассчитывать на финансовую поддержку в течение первых шести месяцев после оформления соответствующей справки.

Для этого необходимо зарегистрировать статус ВПЛ и подать заявление на получение денежной помощи в Харьковской области одним из доступных способов.

Это можно сделать через мобильное приложение Действие, в Центре предоставления административных услуг или в Сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Ежемесячная поддержка для проживания для переселенцев предусматривает разные суммы в зависимости от категории получателя. Для взрослого человека предусмотрено 2 тыс. грн в месяц.

Ребенок или человек с инвалидностью может получать по 3 тыс. грн ежемесячно. Такая поддержка действует в течение первых шести месяцев после получения статуса перемещенного лица.

Кроме этого, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области может включать дополнительную выплату для трудоустроившихся переселенцев.

Отдельным направлением поддержки для переселенцев остается субсидия по аренде жилья. Для получения такой субсидии переселенец должен удовлетворять нескольким условиям.

Важным требованием является отсутствие жилья в безопасных регионах страны. Также необходимо иметь договор аренды жилья. Его копию вместе с заявлением следует предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

