Грошова допомога для ВПО в Харківській області залишається частиною державної системи підтримки українців.

Грошова допомога для ВПО в Харківській області передбачає кілька видів підтримки, зокрема щомісячні виплати на проживання та компенсацію витрат на оренду житла, повідомляє Politeka.

У Національній соціальній сервісній службі пояснюють, що люди, які вперше отримали статус внутрішньо переміщеної особи, можуть розраховувати на фінансову підтримку протягом перших шести місяців після оформлення відповідної довідки.

Для цього необхідно зареєструвати статус ВПО та подати заяву на отримання грошової допомоги в Харківській області одним із доступних способів.

Це можна зробити через мобільний застосунок Дія, у Центрі надання адміністративних послуг або у Сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Щомісячна підтримка на проживання для переселенців передбачає різні суми залежно від категорії отримувача. Для дорослої людини передбачено 2 тис. грн щомісяця.

Дитина або людина з інвалідністю можуть отримувати по 3 тис. грн щомісяця. Така підтримка діє протягом перших шести місяців після отримання статусу внутрішньо переміщеної особи.

Окрім цього, грошова допомога для ВПО в Харківській області може включати додаткову виплату для тих переселенців, які працевлаштувалися.

Окремим напрямом підтримки для переселенців залишається субсидія на оренду житла. Для отримання такої субсидії переселенець повинен відповідати кільком умовам.

Важливою вимогою є відсутність власного житла у безпечних регіонах країни. Також необхідно мати укладений договір оренди житла. Його копію разом із заявою слід подати до територіального органу Пенсійного фонду України.

