Подорожание продуктов в Одессе в марте 2026 демонстрирует изменение стоимости отдельных товаров по сравнению с показателями февраля, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Одессе свидетельствуют данные с официального сайта Минфина по поводу средних цен в торговых сетях города.

Аналитика основывается на средних ценниках в крупных сетях и позволяет отследить динамику стоимости популярных позиций.

В категории рыбы и морепродуктов обращают внимание на карпа живого. По состоянию на март средняя цена составляет 222,05 грн. за 1 кг. В разных магазинах стоимость отличается.

Для сравнения, в феврале средний ценник был ниже и равнялся 209,87 грн за 1 кг. Тогда у Auchan товар стоил 195,44 грн, а в Megamarket 224,30 грн за 1 кг.

В молочном сегменте изменения также заметны. Масло Крестьянское 72,5% в фасовке 200 гр в марте имеет среднюю цену 116,90 грн.

По сравнению с февралем средний показатель был ниже и составил 110,55 грн. Тогда у Auchan масло стоило 109,00 грн, у Metro 103,64 грн, а в Megamarket 119,00 грн за 200 гр.

Во фруктовой категории зафиксирована более стабильная ситуация. Яблоки Айдаред в марте имеют среднюю цену 55,80 грн. за 1 кг. В сети Auchan по состоянию на 8.03.2026 года их продавали за 55,80 грн за 1 кг.

Для сравнения, в феврале средняя цена составила 53,46 грн. за 1 кг. Таким образом, в этой категории также наблюдается постепенное подорожание продуктов в Одессе.

Эксперты связывают такую ​​ситуацию с рядом экономических и внешних факторов. Среди них влияние войны, что приводит к сокращению производства и уменьшению поголовья скота и птицы.

Напомним, Politeka писала, Завершение отопительного сезона в Одесской области: когда прекратят подачу тепла в 2026 году.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: как магазины изменили цены.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: водоканал рассказал о новых ценах, все подробности.