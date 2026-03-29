Подорожчання продуктів в Одесі у березні 2026 року демонструє зміну вартості окремих товарів порівняно з показниками лютого, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів в Одесі свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну щодо середніх цін у торговельних мережах міста.

Аналітика базується на середніх цінниках у великих мережах та дозволяє відстежити динаміку вартості популярних позицій.

У категорії риби та морепродуктів звертають увагу на коропа живого. Станом на березень середня ціна становить 222,05 грн за 1 кг. У різних магазинах вартість відрізняється.

Для порівняння, у лютому середній цінник був нижчим і дорівнював 209,87 грн за 1 кг. Тоді в Auchan товар коштував 195,44 грн, а в Megamarket 224,30 грн за 1 кг.

У молочному сегменті зміни також помітні. Масло Селянське 72,5% у фасуванні 200 гр у березні має середню ціну 116,90 грн.

Порівняно з лютим середній показник був нижчим і становив 110,55 грн. Тоді в Auchan масло коштувало 109,00 грн, у Metro 103,64 грн, а в Megamarket 119,00 грн за 200 гр.

У фруктовій категорії зафіксовано більш стабільну ситуацію. Яблука Айдаред у березні мають середню ціну 55,80 грн за 1 кг. У мережі Auchan станом на 8.03.2026 їх продавали за 55,80 грн за 1 кг.

Для порівняння, у лютому середня ціна становила 53,46 грн за 1 кг. Таким чином у цій категорії також спостерігається поступове подорожчання продуктів в Одесі.

Експерти пов’язують таку ситуацію з низкою економічних та зовнішніх чинників. Серед них вплив війни, що призводить до скорочення виробництва та зменшення поголів’я худоби і птиці.

