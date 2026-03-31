Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области можно получить благодаря благотворительным фондам и общественным инициативам, действующим на территории региона, сообщает Politeka.

Речь идет о поддержке внутренне перемещенных лиц, стариков, многодетных семей и других социально уязвимых групп.

В частности, помощь оказывает благотворительная организация "Каритас Львов УГКЦ", которая работает с переселенцами и обеспечивает их базовой гуманитарной поддержкой.

Здесь можно получить необходимые продукты питания и другую помощь, обратившись за контактным номером телефона.

Организация регулярно приобщается к инициативам по поддержке ВПЛ и песнионеров во Львовской области, реагируя на актуальные потребности людей.

Также работает благотворительный фонд «Каритас УГКЦ Львов», охватывающий более широкий круг получателей. В фонде поддерживают не только переселенцев, но и детей, пожилых, женщин, малообеспеченные и многодетные семьи.

Представители организации отмечают, что объемы пособий и условия его получения могут изменяться, поэтому всю актуальную информацию советуют уточнять непосредственно по телефонам.

Еще одним центром поддержки является Центр волонтерства «Корпорация добрых дел». Здесь помогают людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и действительно нуждаются в поддержке.

Организация работает с разными категориями населения, среди которых дети, пенсионеры, женщины, ВПЛ и малообеспеченные семьи. Волонтеры рекомендуют предварительно звонить по телефону, чтобы уточнить детали получения помощи.

Время от времени здесь предоставляют бесплатные продукты для проживающих во Львовской области и относятся к уязвимым категориям населения. Кроме того, в регионе действует благотворительный фонд Анны-Марии, который также оказывает гуманитарную поддержку.

Источник

Последние новости Украины:

