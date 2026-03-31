Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області продовжують надавати благодійні організації та волонтерські центри.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області можна отримати завдяки благодійним фондам та громадським ініціативам, що діють на території регіону, повідомляє Politeka.

Йдеться про підтримку внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку, багатодітних родин та інших соціально вразливих груп.

Зокрема, допомогу надає благодійна організація «Карітас Львів УГКЦ», яка працює з переселенцями та забезпечує їх базовою гуманітарною підтримкою.

Тут можна отримати необхідні безкоштовні продукти харчування та іншу допомогу, звернувшись за контактним номером телефону.

Організація регулярно долучається до ініціатив із підтримки ВПО та песніонерів у Львівській обаласті, реагуючи на актуальні потреби людей.

Також працює благодійний фонд «Карітас УГКЦ Львів», який охоплює ширше коло отримувачів. У фонді підтримують не лише переселенців, а й дітей, літніх осіб, жінок, малозабезпечені та багатодітні сім’ї.

Представники організації зазначають, що обсяги допомоги та умови її отримання можуть змінюватися, тому всю актуальну інформацію радять уточнювати безпосередньо за телефонами.

Ще одним осередком підтримки є Центр волонтерства «Корпорація добрих справ». Тут допомагають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах і дійсно потребують підтримки.

Організація працює з різними категоріями населення, серед яких діти, пенсіонери, жінки, ВПО та малозабезпечені родини. Волонтери рекомендують попередньо телефонувати, щоб уточнити деталі отримання допомоги.

Час від часу тут надають безкоштовні продукти для тих, хто проживає у Львівській області та відноситься до вразливих категорій населення. Крім того, у регіоні діє благодійний фонд «Анни-Марії», який також надає гуманітарну підтримку.

Джерело

Останні новини України:

