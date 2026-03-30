В Киевской области переселенцы получают денежную помощь для ВПЛ в рамках государственной программы поддержки, рассчитанной на первые месяцы после переезда, сообщает Politeka.net.

По данным Национальной социальной сервисной службы, финансовая поддержка направлена ​​на покрытие базовых потребностей и адаптацию людей, вынужденных покинуть собственные дома.

Новые внутриперемещенные лица могут получать денежные средства в течение шести месяцев. Ежемесячная сумма составляет 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью.

Оформление выплат возможно через приложение «Дія», в Центре предоставления административных услуг или в отделении Пенсионного фонда. Для этого необходимы справка переселенца и заявление.

После завершения базового периода финансирование поддержку продолжают для отдельных категорий: пенсионеров, людей с инвалидностью, детей-сирот и других социально уязвимых групп. Помощь также оказывается семьям, где среднемесячный доход на одного члена не превышает 9444 грн.

Отдельные выплаты предусмотрены для трудоустроенных переселенцев. В таких случаях ежемесячная сумма составляет 2000 грн. для взрослых и 3000 грн. для людей с инвалидностью. Денежные средства частично покрывают расходы на жилье и повседневные нужды.

Правительство отмечает, что экономическая активность переселенцев повышает их финансовую устойчивость. Именно поэтому денежная помощь для ВПЛ в Киевской области остается важным инструментом поддержки при адаптации на новом месте.

Специалисты советуют регулярно проверять свои данные, сообщать Пенсионный фонд об изменениях доходов или состава семьи и уточнять условия дополнительных выплат в случае трудоустройства или ведения предпринимательской деятельности.

