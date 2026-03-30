У Київській області переселенці отримують грошова допомога для ВПО у межах державної програми підтримки, розрахованої на перші місяці після переїзду, повідомляє Politeka.net.

За даними Національної соціальної сервісної служби, фінансова підтримка спрямована на покриття базових потреб та адаптацію людей, які змушені були залишити власні домівки.

Нові внутрішньо переміщені особи можуть отримувати кошти протягом шести місяців. Щомісячна сума складає 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю.

Оформлення виплат можливе через застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг або у відділенні Пенсійного фонду. Для цього необхідні довідка переселенця та відповідна заява.

Після завершення базового періоду фінансування підтримку продовжують для окремих категорій: пенсіонерів, людей з інвалідністю, дітей-сиріт та інших соціально вразливих груп. Допомога також надається родинам, де середньомісячний дохід на одного члена не перевищує 9444 гривні.

Окремі виплати передбачені для працевлаштованих переселенців. У таких випадках щомісячна сума складає 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для людей з інвалідністю. Кошти частково покривають витрати на житло та повсякденні потреби.

Уряд наголошує, що економічна активність переселенців підвищує їхню фінансову стабільність. Саме тому грошова допомога для ВПО у Київській області залишається важливим інструментом підтримки під час адаптації на новому місці.

Фахівці радять регулярно перевіряти власні дані, повідомляти Пенсійний фонд про зміни доходів або складу родини та уточнювати умови додаткових виплат у разі працевлаштування чи ведення підприємницької діяльності.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Київській області: про які саме зміни оголошено.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто саме має право на підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали доступні пропозиції.