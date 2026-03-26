Нормативные документы определяют ориентировочную дату завершения отопительного сезона в Сумской области, местные власти имеют право изменять эти сроки в 2026 году.

Завершение отопительного сезона в Сумской области еще не определено, однако существуют правила и нормы, когда нужно выключать батареи, пишет Politeka.net.

Согласно правительственному постановлению №1267, нынешний отопительный сезон длится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Но это не значит, что отопление в домах не будет отключено именно до этой даты.

Несмотря на то, что нормативные документы определяют 31 марта как ориентировочную дату перекрытия батарей в домах, местные власти имеют право изменять эти сроки. В частности, тепло может быть отключено ранее, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет превышать +8°C.

В то же время, для учреждений образования и здравоохранения возможно продление отопительного сезона в Сумской области по отдельным решениям общин, особенно в случае резкого похолодания в апреле.

С 1 апреля теплогенерирующие предприятия постепенно переходят в летний режим работы. В домах, где установлены счетчики тепла, начисления за отопление в апреле, как правило, будут минимальными или вообще отсутствовать – будут оплачиваться только остатки тепла в системе.

Вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что завершение отопительного сезона не будет привязываться к четко определенным датам. По его словам, ключевым фактором станет именно температурный режим.

Чиновник подчеркнул, что у государства достаточно ресурсов для стабильного прохождения отопительного периода. При необходимости подачу тепла могут продолжать даже до середины апреля, ориентируясь, прежде всего, на реальные погодные условия.

