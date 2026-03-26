Завершення опалювального сезону у Сумській області ше не визначене, проте існують правила та норми, коли потрібно вимикати батареї, пише Politeka.net.

Відповідно до урядової постанови №1267, нинішній опалювальний сезон триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Але це не означає, що опалення в будинках не вимикатимуть саме до цієї дати.

Попри те, що нормативні документи визначають 31 березня як орієнтовну дату завершення опалювального сезону, місцева влада має право змінювати ці строки. Зокрема, тепло можуть відключити раніше, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищуватиме +8°C.

Водночас для закладів освіти та охорони здоров’я можливе продовження опалювального сезону у Сумській області за окремими рішеннями громад, особливо у разі різкого похолодання в квітні.

Із 1 квітня теплогенеруючі підприємства поступово переходять на літній режим роботи. У будинках, де встановлені лічильники тепла, нарахування за опалення у квітні, як правило, будуть мінімальними або взагалі відсутніми — оплачуватимуться лише залишки тепла в системі.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що завершення опалювального сезону не прив’язуватиметься до чітко визначених дат. За його словами, ключовим фактором стане саме температурний режим.

Посадовець підкреслив, що держава має достатньо ресурсів для стабільного проходження опалювального періоду. За потреби подачу тепла можуть продовжувати навіть до середини квітня, орієнтуючись насамперед на реальні погодні умови.

