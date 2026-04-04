В Киевской области объявили повышение тарифов на коммунальные услуги для вывоза жидких бытовых отходов, предоставляемых КП «Громада», сообщает Politeka.net.

Корректировка связана с ростом цен на топливо, повышением минимальной зарплаты и увеличением затрат на обслуживание спецтранспорта и очисткой стоков на 11,8%.

Новые тарифы установлены следующим образом:

для населения — 225 грн/м³,

для других потребителей — 246 грн/м³,

для коммунальных предприятий, учреждений и организаций - 240 грн/м³.

В КП "Громада" подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области необходимо для стабильного функционирования предприятия и качественного обслуживания клиентов. Это позволяет покрывать затраты на техническое обслуживание транспорта, очистные материалы и другие операционные нужды.

Замечания и предложения к проекту принимаются в течение семи рабочих дней с даты обнародования до 17 марта 2026 года. Отправить их можно по электронной почте по kpgromada@ukr.net или по адресу: Киевская обл., Фастовский район, с. Тарасовка, ул. Школьная, 1, кв. 49. Для справок работает телефон 097-959-01-66.

Жителям советуют заранее планировать оплату, ознакомиться с графиком вывоза жидких отходов в своем населенном пункте и проверять условия предоставления сервиса.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области делает важным контроль потребления ресурсов и своевременную оплату, что позволяет избежать долгов и обеспечивает бесперебойную работу системы.

Также отмечается важность своевременного информирования жителей об изменениях тарифов, чтобы избежать недоразумений и планировать расходы.

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: что нужно иметь при себе для получения.

Как сообщала Politeka, Подорожание круп в Киевской области: магазины резко переписали ценники.