Органы местного самоуправления имеют право завершить отопительный сезон в Черниговской области на 2026 год раньше.

В 2026 году отопительный сезон в Черниговской области будет завершаться по тем же принципам, что и в прошлом году, сообщают Politeka.net.

Согласно правительственному постановлению №1267, нынешний отопительный сезон длится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

В то же время эта дата не обязательна для всех населенных пунктов — органы местного самоуправления имеют право завершить отопительный сезон раньше.

При каких условиях выключают батареи

Главным фактором для завершения отопительного сезона в Черниговской области температура воздуха. Обычно решение принимается на уровне городских или поселковых администраций.

Отопление может быть отключено досрочно, если среднесуточная температура превышает +8°C и удерживается на таком уровне не менее трех дней подряд. В таких условиях коммунальные службы переходят на весенний режим работы, что позволяет уменьшить потребление энергоресурсов.

Вицепремьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что завершение отопительного периода не имеет четкой привязки к календарной дате. Решающим фактором остаются настоящие температурные характеристики.



Особые условия для социальных учреждений

Для учреждений социальной сферы действуют отдельные подходы. В частности, в больницах, детсадах и школах тепло могут оставить даже после официального завершения сезона.

Это делается при похолодании, чтобы обеспечить надлежащие условия для пребывания детей и пациентов. Специалисты советуют местным властям учитывать прогнозы погоды и состояние теплосетей во избежание резких изменений температуры в помещениях.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: как именно были изменены расценки.

Также Politeka сообщала, Завершение отопительного сезона в Черниговской области: когда похолодают батареи в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены теперь будут действовать.