Подорожание проезда в Черновцах стало заметно на фоне роста стоимости горючего, что повлияло на тарифы в области, сообщает Politeka.net.

Перевозчики уже посмотрели цены на части маршрутов, особенно на дальних направлениях.

Больше всего возросла стоимость поездки из областного центра в Новоднестровск. Если раньше билет стоил 350 гривен, то сейчас — 500. Водители объясняют это повышением цен на дизель и уменьшением количества пассажиров.

На более близких маршрутах изменения менее резкие. Поездки в окружающие общины подорожали на 5–10 гривен. В частности, в Сторожинец теперь платят примерно на десять гривен больше, а в Волоку — на пять. Аналогичная ситуация наблюдается и по направлению к Глубоке.

В то же время, отдельные рейсы пока остаются без изменений. Например, в Путилу тариф удерживается на уровне 300 гривен, однако перевозчики не исключают пересмотра в ближайшее время.

Пассажиры говорят, что даже незначительный рост ощутим. Люди реже пользуются транспортом, оставляя поездки только для неотложных нужд — лечение, обучение или семейные дела.

Специалисты объясняют: ключевой фактор – подорожание горючего. С начала года цены на бензин и дизель в Украине выросли примерно на 15 гривен за литр. Среди причин – напряженная ситуация на Ближнем Востоке и ограничение поставок нефти.

В то же время, перевозчики самостоятельно определяют тарифы на внутриобластных маршрутах, ведь государственное регулирование в этой сфере отменили еще в 2015 году. Поэтому стоимость может отличаться в зависимости от направления и условий работы.

Ранее подорожание проезда в Черновцах коснулось и городских маршрутов. С середины марта билет в автобусах стоит 17 гривен, для школьников — 8. Окончательный тариф перевозчики должны обосновать экономически.

