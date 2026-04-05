Подорожчання проїзду в Чернівцях стало помітним на тлі зростання вартості пального, що вплинуло на тарифи в області, повідомляє Politeka.net.

Перевізники вже переглянули ціни на частині маршрутів, особливо на далеких напрямках.

Найбільше зросла вартість поїздки з обласного центру до Новодністровська. Якщо раніше квиток коштував 350 гривень, нині — 500. Водії пояснюють це підвищенням цін на дизель та зменшенням кількості пасажирів.

На ближчих маршрутах зміни менш різкі. Поїздки до навколишніх громад подорожчали на 5–10 гривень. Зокрема, до Сторожинця тепер платять приблизно на десять гривень більше, а до Волоки — на п’ять. Аналогічна ситуація спостерігається й на напрямку до Глибоки.

Водночас окремі рейси поки залишаються без змін. Наприклад, до Путили тариф утримується на рівні 300 гривень, однак перевізники не виключають перегляду найближчим часом.

Пасажири кажуть, що навіть незначне зростання відчутне. Люди рідше користуються транспортом, залишаючи поїздки лише для нагальних потреб — лікування, навчання або сімейні справи.

Фахівці пояснюють: ключовий фактор — подорожчання пального. Від початку року ціни на бензин і дизель в Україні збільшилися приблизно на 15 гривень за літр. Серед причин — напружена ситуація на Близькому Сході та обмеження постачання нафти.

Водночас перевізники самостійно визначають тарифи на внутрішньообласних маршрутах, адже державне регулювання у цій сфері скасували ще у 2015 році. Через це вартість може відрізнятися залежно від напрямку та умов роботи.

Раніше подорожчання проїзду в Чернівцях торкнулося й міських маршрутів. Із середини березня квиток у автобусах коштує 17 гривень, для школярів — 8. Остаточний тариф перевізники ще мають обґрунтувати економічно.

