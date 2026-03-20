Опубликованы дополнительные актуальные графики отключения света в Полтавской области на 21 марта.

21 марта в Полтавской области будут введены временные отключения света из-за проведения плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

О планируемых ограничениях проинформировали несколько территориальных общин региона со ссылкой на данные компании «Полтаваоблэнерго».

Энергетики уже обнародовали актуальные графики отключений света в Полтавской области на 21 марта на субботу. Временные перебои в электроснабжении связаны с необходимостью технического обслуживания сетей, что позволит обеспечить их надежную и стабильную работу в будущем.

С 8 до 20 часов в селе Оныщенкы будут действовать дополнительные графики отключения света. Они коснутся следующих адресов:

Дачна — 3

Лисова - 1, 2, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 23, 23, 2 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

В селе Щербакы с 8 до 20 часов будут выключать электричество на следующих улицах:

Богдана Хмельныцького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Вышневый пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 12, 23, 27

Героив полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Зализнычна — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена диброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кильцева — 9, 11

Кобзарську — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропывныцького — 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельныцька — 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революционерив — 1, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Садова — 2

В селе Варакуты будут действовать длительные отключения. Они касаются домов, расположенных по адресам:

Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28, 29А, 30

Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

С 8 до 20 часов исчез свет в селе Радочыны, а именно в домах, расположенных по следующим адресам:

Вильный пров. — 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24

Молодижна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червонои Калыны — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27.

