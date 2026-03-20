Опублікувано додаткові актуальні графіки відключень світла у Полтавській області на 21 березня.

21 березня в Полтавській області запровадять тимчасові відключення світла через проведення планових і профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про заплановані обмеження поінформували кілька територіальних громад регіону з посиланням на дані компанії «Полтаваобленерго».

Енергетики вже опублікували актуальні графіки відключень світла у Полтавській області на 21 березня на суботу. Тимчасові перебої в електропостачанні пов’язані з необхідністю технічного обслуговування мереж, що дозволить забезпечити їх надійну та стабільну роботу в майбутньому.

З 8 до 20 години в селі Онищенки діютимуть додаткові графіки відключення світла. Вони торкнуться таких адрес:

Дачна — 3

Лісова — 1, 2, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

В селі Щербаки з 8 до 20 години вимикатимуть електрику на таких вулицях:

Богдана Хмельницького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Вишневий пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 12, 23, 27

Героїв полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кільцева — 9, 11

Кобзарську — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропивницького — 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельницька — 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революціонерів — 1, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Садова — 2

В селі Варакути будуть діяти довготривалі вимкнення. Вони стосуються будинків, розташованих за адресами:

Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28, 29А, 30

Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

З 8 до 20 години зникне світло в селі Радочини, а саме в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Вільний пров. — 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24

Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27.

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: на яких посадах платять до 50 000 гривень.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: яким чином отримати те, що потрібно.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: які товари найбільше бʼють по бюджету.