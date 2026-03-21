Графики отключения света в Полтавской области на 22 марта продлятся и части населенных пунктов регина, сообщает Politeka.net.

О планируемых ограничениях проинформировали несколько территориальных общин региона со ссылкой на данные компании «Полтаваоблэнерго».

Графики отключения света в Полтавской области на 22 марта необходимы для проведения технического обслуживания сетей и обеспечения их стабильной работы в дальнейшем.

В частности, в период с 08.00 до 20.00 электроэнергию будут выключать в связи с выполнением работ в рамках электросетей села Щербакы. Электричество исчезнет в следующих улицах:

Богдана Хмельныцького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Вышневый пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 12, 23, 27

Героив полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Зализнычна — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена диброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кильцева — 11

Кобзарську — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропывныцького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельныцька — 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революционерив — 1, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 17, 25

С 8 до 20 часов не будет света в селе Федоренкы. Ограничение касается следующего адреса:

Хмельныцька - 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23А, 23Б, 24, 25, 26А, 3 37, 39, 40.

В селе Радочыны будут продолжаться отключения из-за профилактических работ. Свет исчезнет в воскресенье с 8 до 20 часов на следующих улицах:

Вильный пров. — 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24, Б/Н

Молодижна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червонои Калыны — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27

В селе Яремивка с 8 до 20 часов не будет света по следующим адресам:

Садова - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 23, 9 42, 42А, 42Б.

