Причиной графиков отключения света в Киевской области 22 марта будут важные работы в сетях.

Графики отключения света в Киевской области на 22 марта продлятся в воскресенье из-за профилактических работ в пределах региона, пишет Politeka.net.

Информацию о графиках ограничений обнародовали несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

Будут проводить профилактические работы 22.03.2026 г. с 08:00 до 19:00 часов в пределах Дмитровской сельской территориальной громады. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии в населенном пункте Лычанка по адресу:

Покровська, 25А.

Польова, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16/2; 17; 17А; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 31А; 32; 33; 33А; 34; 36; 38; 39; 39А; 4; 40; 42; 43; 45А; 48; 52; 52/1; 55; 55А; 56; 57; 59; 6; 62; 66; 7; 70; 72; 74; 8.

Центральна, 12; 37; 39; 39А; 41-А; 62; 68; 70.

С 08:30 до 19:00 часа отключения будут в селе Гвоздив в домах по адресам:

1 Травня — 2, 3, 3А, 4А, 5, 7

Жовтнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5-А, 7А, 8, 8А, 8-Б, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Шевченка — 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

пров. 1 Травня — 1, 1А, 4А

Обесточивание охватят поселок Кременыще с 08:00 до 19:00 по следующим адресам:

Якунина - 80, 92.

Отключение на территории Ставищенского общества связано с работами по повышению надежности электроснабжения. Они вводятся с 08:30 до 19:30 по адресу:

с. Гейсыха — многие улицы (Центральна, Шевченка, Федоренка, Вышнева).

с-ще Ставыще многие улицы (Богуна Ивана, Вышнева, Калынова, Кравченка, Нагаивського Георгия, Свитанкова, Ювилейна, пров. Вышневый, пров. Тыхый).

