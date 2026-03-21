Причиною графіків відключення світла у Київській області на 22 березня будуть важливі роботи в мережах.

Графіки відключення світла у Київській області на 22 березня триватимуть в неділю через профілактичні роботи в межах регіону, пише Politeka.net.

Інформацію про графіки обмежень оприлюднили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Будуть проводити профілактичні роботи 22.03.2026 р. з 08:00 до 19:00 години в межах Дмитpівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у населеному пункті Личанка за адресами:

Покровська, 25А.

Польова, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16/2; 17; 17А; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 31А; 32; 33; 33А; 34; 36; 38; 39; 39А; 4; 40; 42; 43; 45А; 48; 52; 52/1; 55; 55А; 56; 57; 59; 6; 62; 66; 7; 70; 72; 74; 8.

Центральна, 12; 37; 39; 39А; 41-А; 62; 68; 70.

З 08:30 до 19:00 години вимкнення будуть в селі Гвоздів в будинках за адресами:

1 Травня — 2, 3, 3А, 4А, 5, 7

Жовтнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5-А, 7А, 8, 8А, 8-Б, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Шевченка — 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

пров. 1 Травня — 1, 1А, 4А

Знеструмлення охоплять селище Кременище з 08:00 до 19:00 години за такими адресами:

Якуніна — 80, 92.

Відключення на території Ставищенської громади в пов’язані з роботами для підвищення надійності електропостачання. Вони вводяться з 08:30 до 19:30 за адресами:

с. Гейсиха — низка вулиць (Центральна, Шевченка, Федоренка, Вишнева).

с-ще Ставище низка вулиць (Богуна Івана, Вишнева, Калинова, Кравченка, Нагаївського Георгія, Світанкова, Ювілейна, пров. Вишневий, пров. Тихий).

Останні новини України:

