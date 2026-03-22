Графики отключения света в Киевской области на неделю с 23 по 29 марта из-за плановых и профилактических работ в пределах региона, пишет Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Київські регіональні електромережі».
В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях электричества будут проводить профилактические работы в пределах региона. В этой связи вводят графики отключения света в Киевской области на неделю с 23 по 29 марта.
23.03.2026 будут выключать электричество в пределах Вороньковской территориальной громады. Света не будет в селе Старе с 08:30 до 19:00 по таким улицам:
- Герасыменка, Днипрова, Заводська, Лисова, Сриблянська, переулок Сриблянськый.
В этот же день в связи с выполнением ремонтных работ будет отключение электроэнергии у селя Карапыши. Оно продлится с 08:30 до 19:30 по адресу:
- КТП №414 (Центр);
- Незалежности, 1/КТП 281; 13; 15; 17; 19.
24.03.2026 года свет исчезнет в городе Переяслав с 10 до 19 часов из-за профилактических работ в электросетях. Ограничения охватят следующие улицы:
- Героив Мариуполя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20/1, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
- Дружбы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32
- Каштана — 2, 4, 6, 8
- Комаривська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30
- Космонавтив — 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 49, 51, 53, 55, 57, 59
- Сомка Якыма — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
- Федоровыча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
- пров. Федоровыча — 1В, 15, 17
В этот же день, 24 марта, в пределах Гатненская территориальная община будут продолжаться дополнительные обесточения с 8 до 19 часов, которые охватят следующие адреса:
с. Юривка улицы:
- Берегова
- Гайова — 2, 8, 12, 18, 24
- Горохивська — 20, 21, 25, 25А, 29, 29А, 34, 42, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 56В
- Лисова — 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23
- Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 22
- Пивнична — 17
- Польова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23.
