Графики отключения света в Киевской области на неделю с 23 по 29 марта из-за плановых и профилактических работ в пределах региона, пишет Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Київські регіональні електромережі».

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях электричества будут проводить профилактические работы в пределах региона. В этой связи вводят графики отключения света в Киевской области на неделю с 23 по 29 марта.

23.03.2026 будут выключать электричество в пределах Вороньковской территориальной громады. Света не будет в селе Старе с 08:30 до 19:00 по таким улицам:

Герасыменка, Днипрова, Заводська, Лисова, Сриблянська, переулок Сриблянськый.



В этот же день в связи с выполнением ремонтных работ будет отключение электроэнергии у селя Карапыши. Оно продлится с 08:30 до 19:30 по адресу:

КТП №414 (Центр);

Незалежности, 1/КТП 281; 13; 15; 17; 19.

24.03.2026 года свет исчезнет в городе Переяслав с 10 до 19 часов из-за профилактических работ в электросетях. Ограничения охватят следующие улицы:

Героив Мариуполя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20/1, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Дружбы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Каштана — 2, 4, 6, 8

Комаривська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30

Космонавтив — 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 49, 51, 53, 55, 57, 59

Сомка Якыма — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Федоровыча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

пров. Федоровыча — 1В, 15, 17

В этот же день, 24 марта, в пределах Гатненская территориальная община будут продолжаться дополнительные обесточения с 8 до 19 часов, которые охватят следующие адреса:

с. Юривка улицы:

Берегова

Гайова — 2, 8, 12, 18, 24

Горохивська — 20, 21, 25, 25А, 29, 29А, 34, 42, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 56В

Лисова — 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23

Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 22

Пивнична — 17

Польова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23.

Последние новости Украины:

