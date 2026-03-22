У зв'язку з плановими роботами вводять графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 23 по 29 березня.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах електрики будуть проводити профілактичні роботи в межах регіону.

23.03.2026 року вимикатимуть електрику в межах Вороньківської територіальної громади. Світла не буде у селі Старе з 08:30 до 19:00 години по таких вулицях:

Герасименка, Дніпрова, Заводська, Лісова, Сріблянська, провулок Сріблянський.

Цього ж дня, у зв'язку з виконанням ремонтних робіт буде відключення електроенергії в селя Карапиші. Воно триватиме з 08:30 до 19:30 за адресами:

КТП № 414 (Центр);

Незалежності, 1/КТП 281; 13; 15; 17; 19.

24.03.2026 року світло зникне в місті Переяслав з 10 до 19 години через профілактичні роботи в електромережах. Обмеження охоплять такі вулиці:

Героїв Маріуполя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20/1, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Каштана — 2, 4, 6, 8

Комарівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30

Космонавтів — 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 49, 51, 53, 55, 57, 59

Сомка Якима — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Федоровича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

пров. Федоровича — 1В, 15, 17

Цього ж дня, 24 березня, в межах Гатненська територіальна громада також триватимуть додаткові знеструмлення з 8 до 19 години, що охоплять такі адреси:

с. Юрівка вулиці:

Берегова

Гайова — 2, 8, 12, 18, 24

Горохівська — 20, 21, 25, 25А, 29, 29А, 34, 42, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 56В

Лісова — 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23

Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 22

Північна — 17

Польова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23.

Останні новини України:

