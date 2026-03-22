Графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 23 по 29 березня через планові та профілактичні роботи в межах регіону, пише Politeka.net.
Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах електрики будуть проводити профілактичні роботи в межах регіону. У зв'язку з цим вводять графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 23 по 29 березня.
23.03.2026 року вимикатимуть електрику в межах Вороньківської територіальної громади. Світла не буде у селі Старе з 08:30 до 19:00 години по таких вулицях:
- Герасименка, Дніпрова, Заводська, Лісова, Сріблянська, провулок Сріблянський.
Цього ж дня, у зв'язку з виконанням ремонтних робіт буде відключення електроенергії в селя Карапиші. Воно триватиме з 08:30 до 19:30 за адресами:
- КТП № 414 (Центр);
- Незалежності, 1/КТП 281; 13; 15; 17; 19.
24.03.2026 року світло зникне в місті Переяслав з 10 до 19 години через профілактичні роботи в електромережах. Обмеження охоплять такі вулиці:
- Героїв Маріуполя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20/1, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
- Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32
- Каштана — 2, 4, 6, 8
- Комарівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30
- Космонавтів — 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 49, 51, 53, 55, 57, 59
- Сомка Якима — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
- Федоровича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
- пров. Федоровича — 1В, 15, 17
Цього ж дня, 24 березня, в межах Гатненська територіальна громада також триватимуть додаткові знеструмлення з 8 до 19 години, що охоплять такі адреси:
с. Юрівка вулиці:
- Берегова
- Гайова — 2, 8, 12, 18, 24
- Горохівська — 20, 21, 25, 25А, 29, 29А, 34, 42, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 56В
- Лісова — 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23
- Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 22
- Північна — 17
- Польова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23.
