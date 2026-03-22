Графики отключения света в Запорожье на неделю с 23 по 29 марта будут действовать из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .

В Запорожье из-за проведения плановых и профилактических работ на электросетях будет временно отключаться электроснабжение. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света, которые будут действовать в течение недели с 23 по 29 марта.

23.03.2026 года из-за планового ремонта электрооборудования с 9 до 17 часов выключат электричество на улицах:

бул. Шевченка: 28, 28А, 30, 34-40

Автозаводська: 22, 26, 28, 28а, 30 (п. 4,5), 30 (п.1-3), 30 (п.6-8), 32, 34

Архитектурна: 70, 72

Вышнева: 42, 42а, 44, 46-50, 65-77, 23, 25-47, 49, 24-30, 32, 32-34, 34, 36-40, 51-63

Виктора Духовченко (Цюрупы): 42-64, 67-89

Водограйна (Гаврылова): 1 (9 пов), 3 блокА, 3 блокБ, 5 (п.1,2) (9 пов), 5 (п.3-6)

Вузивська: 19-21, 18-22, 26, 21, 1, 2, 3, 4, 6, 6А, 1А, 5-11, 8, 8А, 8Б, 12

Героив Крут (12 Квітня): 14-20, 33-41

Героив Национальнои гвардии Украины (40 риччя Перемогы): 37 (9 пов), 39 (9-этаж), 41,43 (9 пов), 47,49 (9 пов)

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 111-113А, 114, 122, 92-126, 117-123, 91-109

Груднева: 2-24, 1-29

Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 1-31, 2-18, 20, 20Б, 196-224, 243-275

Захидна: 43, 43а, 58-62, 15-41, 22-56

Зымова: 1-9, 2-10

24.03.2026 с 8 до 17 часов вводятся дополнительные графики отключения света. Они касаются таких улиц:

бул. Марии Прымаченко (пр. Маяковського): 3, 3А, 3Б, 5, 5А

Вячеслава Зайцева (Лермонтова): 10, 14

Леонида Жаботынського: 35, 37

пр. Соборный: 149, 186

25.03.2026 года с 9 до 16 часов будут продолжаться отключения света из-за ремонта в пределах Запорожья. Ограничения коснутся адреса:

пр. Ювилейный: 23б

26.03.2026 года с 9 до 16 часов будут продолжаться отключения. Они охватят дома, расположенные по следующим адресам:

ул. Свитла: 16, 16 п.4–6, 16 п.7–9, 18, 20, 20а

пр. Ювилейный: 23а, 23б, 24а.

