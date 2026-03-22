Енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла, які діятимуть протягом тижня з 23 по 29 березня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 23 по 29 березня будуть діяти через профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі через проведення планових та профілактичних робіт на електромережах буде тимчасово відключатися електропостачання. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла, які діятимуть протягом тижня з 23 по 29 березня.

23.03.2026 року через плановий ремонт електрообладнання з 9 до 17 години вимкнуть електрику на вулицях:

бул. Шевченка: 28, 28А, 30, 34-40

Автозаводська: 22, 26, 28, 28а, 30 (п. 4,5), 30 (п.1-3), 30 (п.6-8), 32, 34

Архітектурна: 70, 72

Вишнева: 42, 42а, 44, 46-50, 65-77, 23, 25-47, 49, 24-30, 32, 32-34, 34, 36-40, 51-63

Віктора Духовченко (Цюрупи): 42-64, 67-89

Водограйна (Гаврилова): 1 (9 пов), 3 блокА, 3 блокБ, 5 (п.1,2) (9 пов), 5 (п.3-6)

Вузівська: 19-21, 18-22, 26, 21, 1, 2, 3, 4, 6, 6А, 1А, 5-11, 8, 8А, 8Б, 12

Героїв Крут (12 Квітня): 14-20, 33-41

Героїв Національної гвардії України (40 річчя Перемоги): 37 (9 пов), 39 (9-этаж), 41,43 (9 пов), 47,49 (9 пов)

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 111-113А, 114, 122, 92-126, 117-123, 91-109

Груднева: 2-24, 1-29

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 1-31, 2-18, 20, 20Б, 196-224, 243-275

Західна: 43, 43а, 58-62, 15-41, 22-56

Зимова: 1-9, 2-10

24.03.2026 року з 8 до 17 години вводяться додаткові графіки відключення світла. Вони стосуються таких вулиць:

бул. Марії Примаченко (пр. Маяковського): 3, 3А, 3Б, 5, 5А

Вячеслава Зайцева (Лермонтова): 10, 14

Леоніда Жаботинського: 35, 37

пр. Соборний: 149, 186

25.03.2026 року з 9 до 16 години триватимуть вимкнення світла через ремонт в межах Запоріжжя. Обмеження торкнуться адреси:

пр. Ювілейний: 23б

26.03.2026 року з 9 до 16 години триватимуть вимкнення. Вони охоплять будинки, що розташовані за наступними адресами:

вул. Світла: 16, 16 п.4–6, 16 п.7–9, 18, 20, 20а

пр. Ювілейний: 23а, 23б, 24а.

